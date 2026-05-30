Школярка зняла злочин на відео: 82-річного чоловіка підозрюють зґвалтуванні дитини

Засідання суду / © Національна поліція Вінницької області

Реклама

На Вінниччині правоохоронці затримали 82-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Пhо це повідомила поліція Вінницької області.

Про ймовірний злочин стало відомо після розмови школярки зі шкільним психологом. Дівчинка розповіла про пережите насильство та показала відеозапис. Після цього фахівчиня поінформувала матір дитини, а жінка звернулася до правоохоронців.

Реклама

«Правоохоронці встановили, що фігурант — родич потерпілої. Він прийшов до неї додому, коли батьків не було вдома й вчинив щодо дівчинки насильницькі дії сексуального характеру. У цей час вона змогла увімкнути на своєму телефоні камеру та зробила відеозапис. Відео вилучено», — йдеться в повідомленні поліції.

Чоловікові інкримінують злочин, передбачений ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її добровільної згоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції. Процесуальне керівництво у справі здійснює Немирівська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі п’яний майор поліції зґвалтував 14-річну і намагався збрехати колегам. Суд взяв його під варту без права застави.

Реклама

Новини партнерів