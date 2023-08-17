Школу в окупованому Маріуполі цинічно “прикрасили” цитатами Путіна: фото

Школярі змушені читати банальні фрази господаря Кремля, який віддав наказ розбомбити українське місто.
У школі, яку відкрили в окупованому місті Маріуполі Донецької області, на стінах з’явилися цитати президента держави-агресорки Володимира Путіна.
Про це повідомили у Маріупольської міської ради, опублікувавши відповідні фото.
“Це насаджування культу та русифікація міста”, - йдеться у коментарі до опублікованих знімків.
У міськраді Маріуполя зауважили, що раніше дітям в окупованому місті уже видавали зошити з цитатами президента РФ, на якого Міжнародним кримінальним судом в Гаазі видано ордер на арешт за вивезення українських дітей до Росії.
“Залишилося лише заставляти дітей вивчати ці безглузді цитати, як в СРСР хором вчили вислови Леніна”, - зауважили в дописі.
Нагадаємо, під час блокади та окупації Маріуполя росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста.
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