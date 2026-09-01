Школи України можуть перейти на «підземний» формат: що змінять тривалі повітряні тривоги

Школа / © pexels.com

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Через багатогодинні повітряні тривоги Україні, ймовірно, доведеться дедалі більше адаптувати освітній процес до роботи в укриттях. Йдеться не лише про перебування дітей під землею під час небезпеки, а й про створення умов для повноцінного навчання.

Про це в етері «Київ24» заявила співголова ГО «Батьки SOS» Альона Парфьонова.

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За її словами, одна з головних проблем — як учням, вчителям і батькам діставатися до закладів освіти, якщо повітряні тривоги тривають годинами або майже безперервно.

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«Нам треба думати і про такий формат, коли все наше життя буде переходити під землю», — зазначила Парфьонова.

Вона наголосила, що укриття в школах мають бути пристосовані до тривалого перебування людей. Зокрема, там необхідні запаси води та їжі щонайменше на 48 годин, вентиляція, пункт медичної допомоги, стаціонарні туалети та інші базові умови.

Як приклад Парфьонова навела Фінляндію, де великі укриття можуть мати спортивні зали, їдальні та місця для відпочинку.

Водночас, за її словами, говорити про повноцінний очний формат навчання в укриттях поки складно.

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«Дуже мало закладів, які дійсно мають укриття з повноцінними класами, з освітленням, таким, як воно потрібно для освітнього процесу», — сказала вона.

Нагадаємо, в Україні стартує новий навчальний рік, однак замість звичних урочистостей 1 вересня на дітей і батьків чекають суворі безпекові обмеження. Українців закликають відмовитися від масових лінійок, а самі школи готуються працювати за різними форматами — від уроків в укриттях до дистанційного формату навчання.

Як розпочнеться освітній процес у закладах освіти України 1 вересня — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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