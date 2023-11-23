Школярів, батьків та вчителів опитали, чи вважають вони українську мову рідною — результати дослідження

Понад 90 % респондентів зазначили, що вважають рідною мовою українську і використовують її у всіх сферах життя.

Державна служба якості освіти України здійснила онлайн-опитування вчителів, батьків та учнів. Вони відповіли, чи вважають українську мову рідною. Виявилося, що понад 90% дорослих і дітей вважають українську мову рідною.

Про це повідомив голова ДСЯО Руслан Гурак.

Загалом у межах дослідження опитали шляхом онлайн-анкетування понад 30 тисяч учнів, батьків та учнів.

Водночас 43% батьків незадоволені рівнем знань української мови у своїх дітей.

Тим часом на 11% більше вчителів стали використовувати виключно українськомовні матеріали під час навчальних занять.

2024 року жоден викладач не використовував російськомовні матеріали (торік 4% вчителів використовували їх).

Що виявило дослідження

За рік на 16% зросла кількість школярів, які краще сприймають українськомовний контент.

На 17% більше школярів почали використовувати український контент.

На 9% більше школярів почали спілкуватися онлайн виключно українською мовою. На 10% менше школярів споживають російськомовний контент.

На 19% збільшилося використання української мови в інтернеті батьками й вчителями.

Як наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, 2023 року він отримав 3 407 скарг щодо мовних порушень, з яких 307 – у галузі освіти.

"Станом на сьогодні ми маємо майже 3 500 скарг. На жаль, деякі стосуються сфери освіти", – сказав Кремінь.

За його словами, системні порушення мовного закону в закладах освіти не є поодинокими.

За його словами, "є проблеми з низкою університетів".

"Зараз чомусь згадують тільки Дніпровський університет, але у нас є таких університетів у столиці, і в Одесі, і в Харкові та в інших куточках України достатньо. Тому що крім послуговування недержавною мовою, дехто з представників професорсько-викладацького складу продовжує використовувати матеріали, додаткову інформацію, літературу недержавною мовою", – додав Кремінь.

Нагадаємо, у ЦНС зазначають, що у школах на тимчасово захоплених територіях ворог здійснює неабиякий тиск на тих, хто вивчає українську. Там кількість заяв щодо бажання вивчати рідну мову значно більше, ніж очікували у Кремлі.

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