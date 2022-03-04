Школярка з Івано-Франківська обрізала довге волосся, аби допомогти армії

За продаж волосся дівчинка отримала понад три тисячі гривень.

Восьмирічна мешканка Івано-Франківська вирішила відрізати волосся та продати його, аби передати кошти на потреби армії.

Про це повідомляє видання Galka.

Мама дівчинки розповідає, що для її доньки це було свідоме рішення. Хоч волосся вона ростила ледь не від народження.

Galka.if.ua

За продаж волосся дівчинка отримала 3200 грн. Усі кошти передала на потреби ЗСУ.