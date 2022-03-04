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Школярка з Івано-Франківська обрізала довге волосся, аби допомогти армії

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Школярка з Івано-Франківська обрізала довге волосся, аби допомогти армії

Galka.if.ua

За продаж волосся дівчинка отримала понад три тисячі гривень.

Восьмирічна мешканка Івано-Франківська вирішила відрізати волосся та продати його, аби передати кошти на потреби армії.

Про це повідомляє видання Galka.

Мама дівчинки розповідає, що для її доньки це було свідоме рішення. Хоч волосся вона ростила ледь не від народження.

© Galka.if.ua
Galka.if.ua

За продаж волосся дівчинка отримала 3200 грн. Усі кошти передала на потреби ЗСУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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