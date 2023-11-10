Шквальний вітер, дощі та мокрий сніг: у ДСНС попередили про погіршення погодних умов

На вихідні в Україні погіршаться погодні умови.

Вранці та вдень 11 листопада, а також 12 листопада в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-22 м/с.

Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні йдеться, що в неділю, 12 листопада, у південній частині, а також у центральних та східних областях України швидкість вітру може сягати місцями 25 м/с.

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“Будьте обережні на вулиці! Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркуйте поруч з ними автотранспорт”, - застерегли в ДСНС.

Окрім того, 12 листопада у північних, центральних, а вночі й у південних областях очікуються значні дощі, в Карпатах - мокрий сніг.

Нагадаємо, Укргідрометцентр також попередив про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні в суботу, 11 листопада.

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