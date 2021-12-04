Шквальний вітер і мокрий сніг залишили без світла понад сотню міст і сіл: які регіони в Україні постраждали

Частина України через негоду залишилася без світла.
В Україні сильний вітер і мокрий сніг станом на ранок 4 грудня знеструмили 130 населених пунктів у двох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що найбільше негода вразила Львівську область. Там без світла 118 населених пунктів.
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Також наразі знеструмлення фіксують в Івано-Франківській області – 12 населених пунктів.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. За інформацією "Укравтодору" проїзд на дорогах загального користування забезпечено.
Як повідомлялося, у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня. У зв'язку з небезпечною погодою служба порятунку закликає туристів та місцевих мешканців дотримуватися правил безпеки під час походу у гори.
Нагадаємо, перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними. Де вихідними йтиме сніг, а де дощитиме, читайте тут.
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