Шквальний вітер та мокрий сніг: у Херсонській області попередили про погіршення погодних умов

Шквальний вітер та мокрий сніг: у Херсонській області попередили про погіршення погодних умов

Синоптики кажуть, що погода зіпсується.

Херсонський обласний гідрометеоцентр попередив про погіршення погоди на території області сьогодні 14 січня. У Генічеському районі та на Азовському морі очікується шквальний вітер, налипання мокрого снігу та ожеледь. Другий рівень небезпечності - помаранчевий.

Про це йдеться на сторінці Херсонського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

На Азовському морі посилення вітру до 28 метрів/с, обмерзання суден, налипання мокрого снігу, ожеледь.

На решті території області та в Херсоні - невеликий мокрий сніг та дощ, місцями слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер вдень до 22 м/с. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

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Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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