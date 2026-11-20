Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У п’ятницю, 20 листопада, погоду в Україні формуватимуть циклон та пов’язані з ним атмосферні фронти.

За словами синоптикині Наталки Діденко, українцям варто готуватися до щільної хмарності, дощів і рвучкого вітру, тож без парасоль, теплих шаликів та вологостійкого взуття на вулицю краще не виходити.

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Водночас стовпчики термометрів у більшості областей ще втримаються на доволі комфортних позначках. Удень повітря прогріється до +5…+10 градусів, а в центральних областях, на півдні та Закарпатті буде ще тепліше — від +9 до +14 градусів. Прохолодніше виявиться лише на крайній півночі, де очікується +3…+5 градусів.

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У Києві 20 листопада також дощитиме та буде сильний вітер, а температура вдень становитиме +6…+8 градусів. Відчутніше ж похолодання, за попереднім прогнозом Діденко, прийде в Україну від 22 листопада.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 20 листопада, нестійку погоду в Україні з дощами різної інтенсивності зумовлюватиме активний циклон. Протягом доби очікується хмарність, висока вологість і коливання атмосферного тиску.

На більшості території пройдуть помірні дощі, і лише на північному сході вночі обійдеться без опадів. Водночас у нічні години на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують значні дощі, а в Карпатах — сильний дощ із мокрим снігом, через що в цих регіонах оголошено другий помаранчевий, рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 20 листопада / © Укргідрометцентр

Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с. Вдень по всій країні, крім північних областей (де пориви очікуються лише місцями), пориви сягатимуть 15–20 м/с, а на півдні — до 24 м/с, через що синоптики оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності. Через негоду можливі ускладнення руху транспорту та перебої в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

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Температура повітря на півдні країни вдень очікується від +10 до +16 градусів тепла, в північній частині +2…+7 градусів тепла, в Карпатах впродовж доби близько буде 0.

Погода в Україні 20 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 20 листопада.

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