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Шквали, град та сильний вітер: де в Україні різко погіршиться погода
Погода різко змінюється: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на сьогодні. Сильні шквали, грози та град вже на підході до більшості областей.
У західних областях України, а також на решті території країни протягом найближчої години та до кінця доби 16 червня очікуються складні погодні умови.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Негода в України — прогноз синоптиків
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. До кінця дня на заході країни (крім Закарпаття) очікується сильний вітер до 20 м/с. На решті території будуть грози, а подекуди — град та шквали вітру до 20 м/с.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили синоптики.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Київ та область 16 червня насувається небезпечна погода. Регіон накриють грози, град та сильні пориви вітру.
До слова, червень в Україні проходить під впливом прохолодної нестійкої повітряної маси, яку з північного заходу приносить глибокий циклон SABINA. Від п’ятниці в різних регіонах країни спостерігаються зливові дощі та грози.