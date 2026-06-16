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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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122
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Шквали, град та сильний вітер: де в Україні різко погіршиться погода

Погода різко змінюється: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на сьогодні. Сильні шквали, грози та град вже на підході до більшості областей.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода

Погода / © Reuters

У західних областях України, а також на решті території країни протягом найближчої години та до кінця доби 16 червня очікуються складні погодні умови.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Негода в України — прогноз синоптиків

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. До кінця дня на заході країни (крім Закарпаття) очікується сильний вітер до 20 м/с. На решті території будуть грози, а подекуди — град та шквали вітру до 20 м/с.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зазначили синоптики.

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Україні / © Укргідрометцентр

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, на Київ та область 16 червня насувається небезпечна погода. Регіон накриють грози, град та сильні пориви вітру.

До слова, червень в Україні проходить під впливом прохолодної нестійкої повітряної маси, яку з північного заходу приносить глибокий циклон SABINA. Від п’ятниці в різних регіонах країни спостерігаються зливові дощі та грози.

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Дата публікації
Кількість переглядів
122
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