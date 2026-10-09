«Шлагбаум» для міст: Лямець заявив про можливе штучне блокування платежів і корупційні ризики

Реклама

Про це заявив журналіст і експерт Сергій Лямець, передає Цензор.НЕТ.

"Епопея з блокуванням розрахунків міст України продовжується. Нещодавно я вже писав, що ситуація доволі традиційна: уряд вчергове запустив руку до кишені громад, а потім увімкнув традиційну платівку із старою піснею "Родіна в апасності".

Реклама

Виглядає так, ніби мільйони українців мають згуртуватися навколо уряду Сергія Корецького лише через те, що він сказав патріотичну мантру. Звісно, що наступним кроком за гуртуванням має стати жертва. Населення має принести у жертву виплати лікарням, школам, скорим, рятувальникам. Бо вони, якщо ви не знали, фінансуються із місцевих бюджетів", - пояснив він.

Реклама

За його словами, Уряд перевитратив гроші та провалив плани із залучення фінансування з ЄС, а натомість місцева влада має фінансувати щоденне життя громади.

"Це, звісно, емоції. Але я тут розмовляв із деякими людьми, дотичними до бюджетної сфери. Вони мають цілком окрему версію, що пояснює процеси. На історію із заморожуванням рахунків міст вони дивляться під практичним кутом.

А що, кажуть мої співробітники, якщо це взагалі не про нестачу грошей? Що, якщо йдеться про встановлення ручного контролю над фінансами громад? Власне, саме так було і за Ющенка, і за Януковича, і за Порошенка. Чому б цьому не статися зараз?

Схема, якщо їхня версія підтвердиться, до банальності проста: є умовний шлагбаум, біля якого стоять керівник уряду Сергій Корецький і, за їхніми словами, голова Державної казначейської служби Тетяна Слюз. Одні платежі пропускають, інші блокують. Міста змушені чекати, поки хтось вирішить, чи можна їм заплатити за вже виконану роботу. Власне, подібний "шлагбаум", за версією НАБУ, ми бачили в "Енергоатомі", - пояснив експерт.

Реклама

Що треба зробити?

На думку Лямця, суть не в Держказначействі, а в Міністерстві фінансів.

"ДКУ - це просто каса, а ось давати чи ні - вирішують у бухгалтерії, тобто, у Мінфіні", - наголосив він.

"Наразі у містах зависають зарплати двірників, водіїв і комунальників. Люди, які прибирають вулиці, вивозять сміття та забезпечують роботу міської інфраструктури, стають заручниками рішень, на які не можуть вплинути. Але це лишається проблемою виключно місцевої влади, адже це саме місцеві є крадіями на бруківці, а у центрі сидять державники, що готові затягнути паски заради уявної, а не конкретної Батьківщини.

Звісно, я не можу ані підтвердити, ані спростувати версію щодо існування "шлагбауму" на рівні уряду. Але дуже не хочу, аби у вас склалося враження, нібито це тотальна нісенітниця.

Реклама

Хочу поставити прості запитання: хто конкретно ухвалює рішення про блокування платежів? За якими критеріями? Хто погоджує винятки? Чому одні платежі проходять, а інші ні?" - додав він.

Лямець також зауважив, що якщо це лише правила бюджетної дисципліни - покажіть правила, документи та прозорий алгоритм.

"А ще покажіть прозоре витрачання грошей урядом. Чи не збирається він злити гроші на нове "Велике будівництво"?

Чи не запровадив уряд "шлагбаум", користуючись гарною нагодою, коли начебто ЄС не дає грошей (а це не так)? Чи не створив пан Корецький та міністр фінансів "шлагбаум", за відкриття якого хтось може отримувати цілком конкретну вигоду? Повторюся, що стосовно голови Держказначейства пані Слюз маю сумніви, хіба що вона є вимушеною виконавицею рішення "згори".

Бо якщо рішення ухвалюються вручну, суспільство має знати, хто саме керує цим процесом.

А якщо за можливість розблокувати платежі хтось отримує неправомірну вигоду — це вже питання для правоохоронців", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що, попри слова представників Єврокомісії про відсутність дефіциту зовнішнього фінансування України у 2026 році, Міністерство оборони має додаткову потребу в коштах на цей рік.

За його словами, Україна планує покрити понад $7 млрд цієї потреби за рахунок внутрішніх ресурсів – економії та перерозподілу видатків.

Ще близько $12 млрд Україна розраховує знайти "спільними зусиллями".

Мер Львова Андрій Садовий раніше заявив, що до кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати свою заслужену планову зарплату, що є незаконним.

В мерії Івано-Франківська також заявили, що через рішення Корецького комунальники не отримують зарплати.

Новини партнерів