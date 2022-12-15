Шліфований чи нешліфований: який рис корисний для вашого здоров'я

Ви коли-небудь задумувалися, чи є різниця між шліфованим і нешліфованим рисом? В одному продукті зберігається більше поживних речовин, а інший просто смачний. Читайте в матеріалі ТСН.ua — який рис кращий для здоров'я.

В чому особливість нешліфованого рису

Зерна такого рису проходять мінімальне оброблення, а тому в них зберігається живильна висівкова оболонка. Також такий продукт відрізняється світло-коричневим кольором, має жорсткішу текстуру та приємний горіховий смак. Часто його в народі ще називають "бурий рис". В такій крупі зберігається максимум поживних речовин.

Однак приготування нешліфованого рису значно довше — може займати від 25 до 40 хвилин. Також продукт не розварюється в гарячій воді і не може зберігатися надто довго.

Що таке шліфований рис

Таке зерно повністю очищується від оболонки в процесі оброблення. Через це крупа відрізняється більш м'яким смаком та білим кольором. Шліфований рис наш організм легше засвоює.

Готується така крупа швидше — вам знадобиться всього 10-15 хвилин. Її вартість нижча, а термін зберігання довше.

Який рис кращий для здоров'я

Найбільша кількість корисних речовин міститься саме в оболонці зерна. А тому, нешліфований рис, який її ще не втратив, має в своєму складі різноманітні вітаміни, мінерали, макро- та мікроелементи. Серед дієтологів та нутриціологів нешліфований рис більше цінується, ніж білий. Адже він допомагає наситити організм корисними речовинами.

Більшість цінних для здоров'я елементів шліфований рис втрачає під час оброблення. Однак багатьом його смак більше до вподоби.

Який рис підходить для схуднення

В нешліфованому рисі небагато калорій — всього 111 ккал в вареному продукті. В вареному білому рисі, до прикладу, 117 ккал. Проте в бурому вдвічі більше марганцю та фосфору, в два з половиною рази більше заліза та вітамінів групи В (зокрема, B6, B2 та B1). Тому, якщо ви вибираєте дієту саме для схуднення, краще споживати нешліфований рис.

А щоб купити дійсно якісний продукт, експерти радять обирати той, який був розфасований в країні-виробнику.

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