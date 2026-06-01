Шлюби неповнолітніх: які області увійшли до лідерів за кількістю дозволів на одруження

В Україні у 98% випадків суд дозволяє шлюб неповнолітніх. Переважна більшість з них одружується через вагітність

Про це стало відомо з платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Згідно з даними у дописі, українські суди за останні п’ять років ухвалили приблизно 2 874 рішення щодо шлюбу неповнолітніх.

Зазначається, що хоча тема дитячих шлюбів часто викликає гострі дискусії, українські суди у 98% випадків стають на бік заявників: відмовили лише у 48 випадках.

Рекордну кількість рішень ухвалили у 2021 році — 790. Відтоді кількість поступово зменшується: у 2022 році суди розглянули 641 справу, а у 2025 — 356. Цьогоріч вже є 92 рішення.

Регіональні лідери

Найбільше судів через шлюб неповнолітніх зафіксовано на Львівщині — 240 випадків. Далі йдуть Вінниччина зі 187 рішеннями та Дніпропетровщина — зі 175. По 164 рішення мають Рівненщина та Волинь.

Натомість найменше таких справ за останні 5 років було у Луганській області — 12 рішень. У Херсонській області суди розглядали можливість одружитися неповнолітнім 23 рази, у Києві — 42, а на Донеччині — 45.

Головні причини: чому суд каже «так»

У понад 72% справ головним аргументом, через який суди дозволяють неповнолітнім одружитися, залишається вагітність — 2 025 рішень. Ще у чверті випадків суди пояснювали дозвіл «відповідністю загальним інтересам» заявників — 704 рішення. Наявність спільної дитини стала причиною для дозволу у 97 випадках.

Причини відмов теж доволі типові. У трьох із чотирьох випадків суди вважали, що заявники не довели, чому шлюб відповідає їхнім інтересам — 36 рішень.

Ще 7 справ закрили через відсутність предмета спору. У 5 випадках було відмовлено через те, що заявник чи заявниця не досягли 16-річного віку. Саме з цього віку українське законодавство дозволяє звертатися до суду за правом на шлюб.

Також Опендатабот нагадує, що в Україні тривають активні дискусії навколо нового Цивільного кодексу. Зокрема, у початковій редакції законопроєкту передбачалась норма, яка дозволяла укладати шлюб із 14 років за рішенням суду — у разі вагітності або народження дитини.

Це положення викликало значний суспільний резонанс і критику через можливе порушення прав дітей, тому згодом його було вилучено з тексту законопроєкту.

