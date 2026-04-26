"Шлунки повисихали": дружини бійців 14-ї бригади розповіли про місяці голоду на позиціях

Схудлі бійці 14 бригади / © Користувачка Threads i.petrovna_

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ місяцями перебували на межі фізичного виснаження, збираючи дощову воду та топлячи сніг, щоб вижити. Попри численні звернення рідних, у Міноборони та військових частинах заявляли: «Таких бійців не існує».

Рідні бійців розповіли «Радіо Свобода», що відбулося на позиціях 14-ї бригади ЗСУ та як воїни почуваються зараз.

«Я живий, але ми голодуємо»

Ситуація з забезпеченням підрозділу, який виконує завдання в районі Куп’янська, стала критичною ще на початку року. Ольга, дружина військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ (прізвище не називаємо з міркувань безпеки) Сергія, поділилася шокувальним подробицями: її чоловік, який на позиціях від серпня 2025 року, почав недоотримувати харчі від січня 2026-го.

«У мене навіть є відео, де вони збирають сніг, топлять на те, щоб було, як вижити. Як вони дощ збирають» — розповіла Ольга.

Жінка каже, що разом з іншими родичами військових бригади від початку січня 2026-го зверталася до Міноборони, але їхні звернення ігнорували.

«Ми дзвонили в Міноборони і на гарячі лінії. На нас просто не реагували. Боже, ми дзвонили скрізь. Ми дзвонили в 30-ту бригаду (30 ОМБр, куди військові 14-ї ОМБр були прикомандировані — ред.). Нам завжди казали, що таких військових не існує, їх до нас не долучали, в нас таких немає, можливо, ви помилились», — зазначила вона.

Рідні також зверталися до командування бригади. Ольга розповіла, що ті говорили, що їхнє звернення «не на часі» та вони не зобов’язані відповідати на всі питання рідних. Коментарі рідних на сторінках 30-ї ОМБр та 14-ї ОМБр у соціальних мережах видаляли, заявляє Ольга. А відповіді від Міноборони жінка чекає досі.

«Дзвонили на 1512 (цілодобова „гаряча лінія“ Міністерства оборони України для військовослужбовців та членів їхніх сімей — ред.). Казали: ваша скарга зареєстрована, будемо „приймати міри“. Так „міри“ ніхто і не прийняв. Казали, вам прийде офіційний лист із відповіддю. Дотепер чекаю. Вони думали, що це все так тихенько пройде, заглохне».

Про те, що Сергій з побратимами вкотре, цього разу дев’ять днів поспіль, не мав їжі, Ольга дізналася після Великодня, коли чоловік вийшов на зв’язок.

Чоловік Ольги Сергій / © Радіо Свобода

«Перед Великоднем я дзвонила командиру, питала, чи є у хлопців їжа? Вони запевнили, що так. Але було таке відчуття, що ні. Потім з’ясувалося, що до цього хлопці сиділи на Великдень 15 днів без їжі. Десь приблизно в середу, в четвер після Великодня їм доправили щось там, трохи. В неділю він мені написав у соцмережах: я живий, бо у нас не було більше як півтора місяця зв’язку з ними, ми не знали, чи вони живі. І він написав, що я живий, але ми голодуємо. І вже на той момент було, в понеділок було дев’ять днів, як вони були без їжі», — розповіла дружина Сергія.

«Шлунки повисихали повністю»

Анастасія — також дружина військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади. Її чоловік Тарас долучився до ЗСУ 26 лютого 2022 року. На позицію, де військові голодували, Тарас зайшов у серпні минулого року і перебуває там досі. Анастасія підтверджує слова Ольги — зверталися скрізь, куди могли. У відповідь чули, що таких бійців не існує. Анастасія живе неподалік від військової частини бригади, тому їздила туди і розповідала про проблему особисто.

Чоловік Анастасії Тарас / © Радіо Свобода

«Їздила в частину, в Володимир. Брали мої контакти і спілкувалися з вищими людьми, дізнавалася інформація про хлопців. Так само кол-центри, все обривали, телефонували всі родичі. Нам навіть чоловіки казали, куди телефонувати», — розповідає Анастасія.

Після публікації фото військових в інтернеті та заміни командування, ситуація змінилася кардинально, зазначає вона. Новий командир бригади особисто телефонував рідним військових, запевняв, що «не кине хлопців».

«Він говорив, що я не кину хлопців, я допоможу, я витягну. Як тільки з’явився Тарас Максімов, відразу хлопці почали отримувати їжу, воду, забезпечення медикаментами», — зауважує дружина військового.

Анастасія, говорить, що стан здоров’я її чоловіка зараз «не найкращий».

«Ви самі розумієте, скільки часу без їжі, шлунки повисихали повністю. Тобто, шлунок не міг спочатку запуститися — це раз. Обезводнення — це два. Також дуже боліли ноги, бо води не було», — розповіла дружина бійця.

Стан захисників

Після того, як фото виснажених бійців потрапили в мережу, ситуація зрушила з мертвої точки. Командування бригади змінили — новий очільник Тарас Максімов особисто зв’язався з рідними та пообіцяв «витягнути хлопців».

Зараз постачання їжі, води та медикаментів відновлено, проте стан захисників залишається тяжким.

Дата публікації 10:38, 24.04.26 Кількість переглядів 461 Виснаженим голодом бійцям 14 ОМБр доставили їжу

Наразі родичі чекають на обіцяну заміну підрозділу, який понад вісім місяців перебуває на позиціях у надлюдських умовах.