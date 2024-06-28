“Шлях до поразки”: гучний “наїзд” Безуглої на Сирського та Умєрова

На думку депутатки, катастрофічні процеси з поповненням бойових підрозділів та бездумне створення нових, є шляхом до поразки, а не до ротацій та посилення ЗСУ.

Народна депутатка України Мар’яна Безугла невдоволена тим, як поповнюють бригади в Силах оборони.

Свою критичну думку вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

На думку нардепки, катастрофічні процеси з поповненням бойових підрозділів та бездумне створення нових є шляхом до поразки, а не до ротацій та посилення ЗСУ. Такий підхід був, за її словами, за часів попереднього головкома ЗСУ Валерія Залужного і використовується і зараз.

“Зараз замість того, щоб інтенсивно поповнювати вже діючі бойові підрозділи, знову йде створення нових. Пристроюють штабних, створюють нові підрозділи забезпечення під тиловиків і "розмазують тонким шаром" техніку. Ситуація настільки критична і "дерев'яна", що змушена знову про це написати”, — написала Безугла.

За її словами, на лінії фронту воюють по-різному укомплектовані бригади. Є такі, які укомплектовані на 40-50%.

“Здоровий глузд "кричить", що розглядати створення нових бригад можна тільки після гарантованого укомплектування діючих та створивши навчений резерв. Але генерали його не чують. Вони роблять зовсім інше. Вони створюють нові й нові бригади-зомбі. От ще, для створення нової бригади потрібно близько сотні старших офіцерів. Це знову про перспективи та якість управління”, — зазначила депутатка.

“Зомбі-бригади”

Як пише депутатка, перший варіант — це коли нова бригада заходить на позиції, а стара не виходить, бо не може передати смугу відповідальності “новій зомбі-бригаді”. В результаті стару не виводять, під час спроби ротації гине більше людей, втрачаються позиції, які тримались місяцями, а не виведені бригади “тулять одна до одної”.

“Отакі "натулені" один до одного, як "шпроти в банці", десятки батальйонів та бригад з низькою укомплектованістю та надзвичайно малими смугами — це переважно і є український фронт, який скомпонували наші генерали. Це фірмовий стиль управління, зокрема у Сирського”, — вважає Мар’яна Безугла.

“Генеральський лайфгак”

Другий варіант розвитку подій, на думку Безуглої, це коли стару бригаду ротують на ще складнішу ділянку фронту.

“Цей варіант я називаю "генеральський лайфхак, як здати росіянам місто/село і добити бойовий підрозділ, щоб убиті українські громадяни забрали накопичений досвід у могилу". В результаті нова злякана зомбі-бригада тікає, "сиплеться" і втрачає позиції, а кинута в чергове пекло стара остаточно "сточується". Таке перекидання старої виснаженої бригади, як правило, не дає ніяких інших результатів, окрім зазначеного монструозного лайфхаку, вигідного тільки Росії”, — пише нардепка.

“Старі бригаду виводять, нова сиплеться”

Третій варіант, про який пише народна обраниця, це коли стару бригаду виводять і дають пару тижнів на відновлення, нова “сиплеться”. Через пару тижнів таку “відновлену” бригаду кидають у нове пекло.

Вона заявляє, що створення нових бригад підтримує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, а міністр оборони Рустем Умєров закриває на це очі.

“Створюємо нові, витрачаємо ресурс на їх підготовку, щоб потім знову переводити в піхоту? І знову. Це не логічно та дуже дорого. 80% бюджету війни йде на утримання персоналу. Краще купити снаряди або дрони! Це мільярди викинутих коштів і втрачені шанси зберегти життя. Але трагічна проблема, що ні в Міноборони, ні в Генштабі досі не рахують кошти аналітично, там все ще "бухоблік"”, — заявила Безугла.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла знайшла ще одну підставу, щоб докорити головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, який на її думку, не бажає сприймати “незручну правду”.

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