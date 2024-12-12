Шлях додому: у Мережі з’явилися кадри, на яких росіяни тікають із Сирії (відео)

У неділю, 8 грудня, у Сирії сталося падіння режиму Асада через вдалу операцію повстанців. З огляду на це російський контингент був змушений залишити країну.

У Мережі з’явилися кадри, на яких окупанти буквально тікають звідти.

У мережі з’явилися кадри, на яких росіяни тікають із Сирії

“Як росіяни із Сирії тікали”, — лаконічно підписав ролик керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Раніше стало відомо, що Україна надавала підтримку сирійським повстанцям, які повалили режим Башара Асада, зокрема через постачання безпілотників і допомогу операторів БпЛА.

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