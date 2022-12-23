Шлях додому. Як українці переживають повернення з евакуації

“Без світла, опалення і води, але нарешті вдома”, – радісно видихає Надія Бахтіна. Місяць тому вона повернулась в Україну з Німеччини, куди на початку березня мусила евакуюватись разом з двома малими дітьми.

"Коли почалась війна, ми разом з чоловіком та двома синами жили на околиці Запоріжжя, зовсім поряд із трасою, що веде до окупованих місць. Ми чули всі вибухи, вдома тремтіли шибки. Прилітало у будинки поряд, було дуже страшно. Коли окупували ЗАЕС, чоловік став переконувати мене, щоб я їхала з дітьми за кордон".

Евакуаційним потягом Надія з дітьми виїхали до Львова, а звідти – в невеличке містечко на півночі Німеччини. Місцеві волонтери з усім допомогли, біженцям з України надали все необхідне. Перш за все – безпеку та спокій. Надія оселилась у затишному будинку поблизу лісу. Діти могли гратись на свіжому повітрі, а не ховатись у бомбосховищі, як вдома. Проте жінка не змогла відчути бажаного спокою: "Я без заспокійливих не могла прожити і дня. У мене була така страшенна тривога! Я зривалась на дітях, не знала, що з собою вдіяти. Замість того, щоб якось налагоджувати своє життя там, я весь час читала новини та питала у своїх близьких, як вони. Дуже сумувала за чоловіком. До цього я ніколи не розлучалась з ним так надовго. Але він все ж просив мене почекати ще трохи. Ми думали, що вже влітку зможемо повернутись додому. Але ситуація затягнулась. А це найстрашніше – невизначеність".

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Жінка витримала вісім місяців. І врешті вирішила повертатись. На початку листопада родина нарешті об’єдналася. Щоправда, з рідного Запоріжжя довелося переїхати до Києва: "У столиці порівняно спокійно. Головне, що ми всі разом. Поряд з чоловіком я знову почала почуватися у безпеці, навіть перестала пити заспокійливі. Хоча ми і чуємо сигнали про повітряну тривогу. І навіть уже пережили день обстрілів у підвалі. Але тут я чітко знаю, що можу щось зробити. Є небезпека – я вирішую, що нам робити. А там я була ніби в клітці якійсь".

Родина Бахтіних знову разом

Психотерапевтка Світлана Марчек підтверджує: люди, які мусили переїхати за кордон, дійсно переживають такий сильний стрес, який можна порівняти з насильним зв’язуванням: “Чим більше дистанція від України, тим страшніше звідти дивитися на те, що тут. А коли людина розуміє, що щось не так, логічна реакція – щось зробити, зарадити ситуації. Ми зцілюємося, коли ми маємо можливість рухатися, щось робити. А коли ти сидиш у Варшаві, що ти можеш зробити? Нічого. Від цього стрес лише накопичується”.

Саме тому, всі, хто повертаються в Україну після довгих місяців розлуки, перш за все відчувають ейфорію. Це свобода нарешті взяти під власний контроль власне життя. Бо більшість виїжджали попри свою волю.

“Приїжджає сюди людина, і вона навантажена всіма тими переживаннями через бездіяльність. Там вона все це тримала у собі. А тут вона нарешті може це вивільнити”, – пояснює Світлана Марчек.

Вивільненої енергії буває так багато, що колишні біженці перетворюються в найактивніших волонтерів або експертів. Проте, дуже швидко вони стикаються з жорстокою реальністю: війна триває, військові та цивільні продовжують гинути. І так же стрімко, як людина відчуває радість від повернення, вона може впасти у так звану воронку травми:

“Це коли у людини жах в очах, паніка і ступор. Треба розуміти, що це нормальна реакція на ненормальні обставини. – запевняє Світлана Марчек. – Інша справа, що більшість українців, які весь цей час були вдома, а не за кордоном, поводяться кардинально інакше. Для нас війна стала фоном, ми звикли до всього, що з нею пов’язано. Нещодавно я спостерігала, як чоловік під час прогулянки з собакою кричав на ракету, яка пролітала у нього над головою. Це не значить, що у людини атрофувалося почуття страху, це значить, що у людини є досвід. Ми вже знаємо, що становить загрозу нашому життю більш ймовірно, а що менш”.

І саме тому ми можемо допомогти тим, хто ще такого досвіду не має. Ми можемо дати тим, хто щойно повернувся, своєрідну карту виживання, яку створювали протягом дев’яти місяців війни.

“Звісно, краще, коли людина сама, шляхом власних спроб і помилок здобуває свій досвід. Але якщо це питання життя і смерті, як під час війни, кожен з нас може допомогти ближньому. Просто подивіться людині, яка панікує, прямо в очі та скажіть: “Я знаю, що робити. Я переживав це вже не раз. Ми зараз візьмемо рюкзаки і підемо у підвал. Я там ховався двадцять разів і вижив”, – радить психотерапевтка.

Людям, які щойно повернулись в Україну, необхідна соціальна підтримка. Їм треба спілкуватися з кимось, ділитися власними переживаннями. І обов’язково чимось займатись – волонтерством, роботою, банально фізичною активністю. Це допомагає повернути рівновагу та напрацювати свій досвід, який і є основою спокою в умовах війни.