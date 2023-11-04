Шлях України до ЄС і допомога від партнерів: Зеленський розповів про перемовини з фон дер Ляєн

Наш прапор має бути серед держав-членів ЄС, і Україна робить для цього усе необхідне.

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Невдовзі буде наданий звіт про наше виконання рекомендацій для початку переговорів про вступ. Безумовно, наша держава очікує політичного рішення вже цього року.

Про це повідомив Володимир Зеленський у традиційному зверненні до українців, 4 листопада.

Україна вже пройшла чималий шлях

За словами лідера, Україна дуже активно рухалася до виконання рекомендацій. Є і законодавчі акти, і системні рішення.

"Додаємо сили інституціям держави, додаємо можливостей правоохоронним та антикорупційним органам. Є рішення щодо національних спільнот. Увесь спектр того, що було визначено Європейською комісією. Але я хочу підкреслити, що це не щось таке, про що Україні говорить хтось у Європі, у Брюсселі. Трансформація нашої держави – це те, що нам самим потрібно", – запевняє лідер.

Шлях, який сьогодні вдалося пройти Україні, є колосальним. Спершу багато хто не вірив навіть у саму можливість нашого зближення з Європейським Союзом під час повномасштабної війни. Проте наша держав рекордно швидко отримала статус кандидата та виконує необхідні пункти для відкриття переговорів.

"І це знов і знов докази того, що Україна може – може робити великі речі, коли працює об’єднано, впевнено, в інтересах своєї незалежності та всіх українців", – вважає Зеленський.

Трансформація не припиняється. Нам слід адаптувати всі інституції та стандарти до європейських правил. Після цього ми будемо реально готові до повноправного вступу до Євросоюзу.

"Зараз, до речі, ми вже розуміємо, які наступні кроки будуть зроблені нашою державою. Сьогодні після зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання", – говорить президент.

Саме політика євроінтеграції, каже Зеленський, це і є те, що наближає нас до моменту, коли український прапор буде в Брюсселі нарівні з усіма іншими прапорами держав-членів ЄС. У питанні нашого руху до початку переговорів є позитивні сигнали, на чому акцентувала президентка Єврокомісії.

Крім цього, під час зустрічі політики обговорили й інші питанні: підтримку України, нові санкції проти РФ, спільну роботу щодо заморожених активів Росії, які мають піти на компенсацію збитків, яких зазнала наша держава. Зеленський подякував фон дер Ляєн за міцну й принципову підтримку.

Ми маємо берегти єдність і пам'ятати героїв

Також Володимир Зеленський привітав залізничників із професійним днем. Він наголосив, що їхня робота є критично важливою, і усі по-справжньому це зрозуміли у час повномасштабної війни. Завдяки їм люди та держава можуть жити нормальним життям.

"І це значно більше, ніж просто транспортна функція. Це одна з основ нашої стійкості. Це порятунок людей. Це часто героїзм багатьох чоловіків і жінок, які під обстрілами, під постійною загрозою – і особливо в перші тижні повномасштабної війни – продовжували працювати заради людей, заради нашої оборони", – стверджує український головнокомандувач.

Лідер вкотре наголосив, що українці докладають максимуму зусиль, аби якнайшвидше настав омріяний день перемоги, віра у яку об'єднала мільйони українців. І важливо пам'ятати кожну і кожного, хто допомагає Україні вистояти. Це люди найрізноманітніших професій, яким ми маємо бути вдячними.

"Маємо дбати про те, щоб пройти разом увесь шлях, призначений нам долею. Захистити Україну та передати дітям, онукам гарантовано безпечне життя. Слава всім, хто б’ється заради України! Воїни, я дякую вам! Я дякую всім, хто допомагає! Україна є і буде незалежною та вільною. Я впевнений у цьому", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський показав потужну роботу наших військових, дронів та HIMARS.

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