Шлюб із жінкою-інвалідом за 10 тисяч доларів: одеські правоохоронці затримали організатора “схеми”

Фігурантові повідомлено про підозру, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Одеські поліцейські затримали організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. “Клієнти” платили по 10 тисяч доларів за шлюб із жінкою-інвалідом.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань.

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Як зазначається, протиправною діяльністю займався 32-річний уродженець Закарпатської області, який тривалий час мешкав в Одесі. Викрили ділка слідчі Одеського районного управління поліції №1 спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед одеситів військовозобов’язаного “клієнта” і запропонував йому укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. Хвора дружина для 29-річного “нареченого” була можливістю безперешкодно виїхати з нею до іншої країни.

“За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів. Коли “наречений” зібрав відповідну суму, фігурант повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний у його справах товариш, і призначив обом зустріч у Київському районі міста. А щойно зловмисник отримав від товариша передані йому 5 000 доларів, поліцейські його затримали”, – повідомили правоохоронці.

Фігурантові повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень.

Раніше на Одещині прикордонники затримали вантажівку з ухилянтами. Так, у причепі виявили 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону.

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