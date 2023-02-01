"Шм**и та "тато з СБУ": фігуранти справи про вечірки із секс-насильством радіють популярності та знімають нові відео

Блогер заявляє, що дівчата не заявляли на нього до поліції.

Фігурант скандалу про вечірки із сексуальним насильством нібито не шкодує про свій вчинок. Він і надалі записує образливі відео та заявляє, що "нічого йому не буде".

У соцмережах публікують звернення блогера на сервісі Тwitch.

На ньому хлопець заявляє, що йому лише 19 років і завдяки скандалу про нього дізналась вся Україна.

"Це з одного боку дуже добре, бо люди витрачають д**уя бабла на такі реклами, роками до цього йдуть, а мені 19 років, я в Києві і про мене зараз всі говорять. Я в шоці. Нічого протизаконного я не зробив, дівчата до мене претензій не мають і які можуть бути питання? Мені цей хайп подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум якісь неадекватні люди, які не знають ситуації можуть прийти мене відп**дувати. Життя людини може різко змінитись - з ніг на голову. Завтра мій їб**ьник знатимуть, звісно з х**ової сторони, але це вже таке", - каже блогер.

Частина сторінок у соціальних мережах скандального блогера уже заблокована, проте з'являються нові, де компанія публікує свої відео. В одному із них блогер розмовляє з дівчатами, які заявляють йому, що "їхній тато з СБУ", на це хлопець каже, що "їб**ь шм**и".

Також хлопець проводить трансляції в ТікТок, де заявляє, що не змінив своєї думки, а його нібито "не так зрозуміли".

Скандал із секс-вечірками та реакція поліції

1 лютого у Києві правоохоронці провели обшуки в організаторів так званих "п’яних вечірок", на яких дівчат могли "накачувати" алкоголем та домагалися їх.

У Мережі напередодні стався скандал, через те, що нібито група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео – зливала в соцмережу.

Скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, вони нібито недавно переїхали до столиці.

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