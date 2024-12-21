"Шматок дрона влетів у вікно, прямо на мій матрац": очевидці розповідають наслідки атаки на Запоріжжя

20 грудня, Росія масовано атакувала Запоріжжя безпілотниками. Попередньо, внаслідок обстрілу четверо людей дістали поранення, серед них 12-річна дитина. Пошкоджено багатоповерхівку та квітковий магазин.

Про це пише Суспільне.

Вибуховою хвилею пошкоджено квітковий магазин, що на першому поверсі багатоповерхівки. У його приміщенні повилітали двері та вікна, розповіла працівниця квіткарні Анна.

"Ми тільки місяць тому почали працювати й на таке. У нас вікна, двері, стіни (пошкоджені, — ред.). Продаємо фіалки. Наша директорка вирішувала їх. В момент вибуху нікого в приміщенні не було. Подзвонила охорона і повідомила, що впав "Шахед". Поруч в будинках пошкодження теж, все повилітало: вікна, балкони", - розповіла жінка.

Уламок російського безпілотника влучив у вікно жителю багатоповерхівки Кирилу Мирному. В момент вибуху хлопець був на кухні.

"Вікон немає всіх, шматок дрона влетів у вікно, прямо на мій матрац. А я тільки з роботи приїхав, мама просила посуд помити. Тож мив посуд... От шматок дрона пробив стіну і влетів прямо у ліжко. Якби я там був, то все", — повідомив Кирило.

Місцевий житель Євген в момент вибуху був у власній оселі. Вибуховою хвилею у квартирі чоловіка пошкодило вікна.

"Живу на шостому поверсі, у мене рами й скло повністю у спальні вилетіли. Жоден замок не тримає на рамах, все розірвано. Я живу з дружиною, вона інвалід 1 групи. Ми в цей момент були вдома, спали. Скло на мене полетіло. Ми цілі, але злякалися" — розповів Євген.

Нагадаємо, чутки про можливий наступ російських загарбників на Запоріжжя поширюються ще від березня і вони є частиною ворожої ІПСО.

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