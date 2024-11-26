Шмигаль анонсував грошову допомогу для проходження зимового періоду: хто її отримає

Уряд запровадить виплати для певних категорій громадян у межах програми "Тепла зима". Впродовж грудня малозабезпечені родини, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату в розмірі 1 300 грн, а від 1 вересня сума збільшиться до 2 600 грн.

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