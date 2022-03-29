Шмигаль анонсував "Нову економічну політику" в Україні під час війни з Росією: що вона передбачає

Шмигаль анонсував "Нову економічну політику" в Україні під час війни з Росією: що вона передбачає

Бізнес отримає набагато більше свободи.

У вівторок, 29 березня, відбулося перше від початку війни з Росією засідання Кабінету міністрів України.

На ньому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що одним із 9 основних напрямків, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни, стане "Нова економічна політика".

"Радикальне скорочення податків до 2% від обороту. Без ПДВ, без податку на прибуток. Повна дерегуляція для бізнесу. Декларативний принцип роботи. Найшвидша у світі митниця. Скасування імпортного ПДВ та ввізного мита. Кредити підприємцям під 0% до 60 млн грн. Допомога у релокації бізнесу в безпечні регіони.

Все це разом дасть потужний ефект і має перезапустити економіку. Перші паростки цього ми вже бачимо", - заявив Шмигаль.

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