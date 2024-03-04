Шмигаль анонсував серйозну реформу уряду - скоротять кількість міністерств

Натомість у Кабміні працюють над створенням сильного Центру уряду.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував реформи уряду, у межах якої планують скоротити кількість міністерств на третину.
Про це очільник українського уряду сказав на пресконференції в Києві в понеділок, 4 березня.
"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - заявив він.
Натомість у Кабміні працюють над створенням сильного Центру уряду. Там будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.
"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.
Нагадаємо, на цій же пресконференції Шмигаль заявив про роботу над новою системою бронювання під час мобілізації.
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