Шмигаль анонсував серйозну реформу уряду - скоротять кількість міністерств

Натомість у Кабміні працюють над створенням сильного Центру уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував реформи уряду, у межах якої планують скоротити кількість міністерств на третину.

Про це очільник українського уряду сказав на пресконференції в Києві в понеділок, 4 березня.

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"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", - заявив він.

Натомість у Кабміні працюють над створенням сильного Центру уряду. Там будуть зосереджені допоміжні, адміністративні функції.

"Міністерства повинні мати невелику кількість дуже хороших спеціалістів, які формуватимуть державну політику, а Центр уряду надаватиме юридичну підтримку в кадровій, бухгалтерсько-фінансовій сфері. Також Центр уряду має швидко готувати документи для того чи іншого міністерства", - додав він.

Нагадаємо, на цій же пресконференції Шмигаль заявив про роботу над новою системою бронювання під час мобілізації.

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