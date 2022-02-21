Шмигаль дав завдання МОЗ розглянути можливість послаблення карантину в Україні після 31 березня

Наразі низка країн ЄС вже почали послаблювати COVID-обмеження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міністерству охорони здоров'я України проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та за необхідності розглянути можливість їх послаблення після 31 березня.

Про це під час селекторної наради 21 лютого заявив очільник Кабміну, повідомляє Урядовий портал.

"Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період", - зазначив він.

Так, очільник уряду доручив проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідситуації та рекомендацій країн ЄС та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.



Водночас у МОЗ заявили, що в Україні другий тиждень поспіль зменшується кількість шпиталізацій інфікованих коронавірусом та простежуються перші ознаки стабілізації ситуації із COVID-захворюваністю.

Нагадаємо, що в Україні станом на 21 лютого через ситуацію з коронавірусом п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину, три з яких можуть послабити обмеження. "Червона" зона наразі діє у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях.

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