Шмигаль: Дефолт Росії — це лише один з елементів катастрофи, яка очікує державу-терориста

Україна працює над тим, аби Росію остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму, зазначив прем'єр.
Учора країна-терорист і терористичні російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Кременчук, Харків, Лисичанськ, Миколаїв, Очаків. Десятки загиблих і поранених. Чергові злочини, за які обов’язково наступить кара.
Росія показала, що вона країна – моральний банкрут. І якщо її остаточний моральний дефолт стався 24 лютого, то вчора стався дефолт і фінансовий. Вперше за останні 100 років.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Дефолт Росії — це лише один з елементів економічної та фінансової катастрофи, яка очікує державу-терориста. Як наголосив президент України, ми продовжимо переконувати наших партнерів, аби вони визнали Росію державою-спонсором тероризму", - наголосив він.
Крім того, за словами Шмигаля, Україна працює над тим, аби Росію остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.
"FATF має внести Росію до чорного списку організацій, що не дозволить Росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі", - резюмував прем'єр.
Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.
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