Шмигаль: Держава компенсує українцям частину витрат на зрошення землі

Дотація для аграріїв за відповідною програмою складе 50 млн грн.

Сільгоспвиробникам України, які встановлять чи модернізують зрошувальні системи, компенсують чверть витрат на це.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також читайте Ринок землі в Україні: де активно продають чорнозем

"Цього тижня уряд затвердив порядок надання державної підтримки товаровиробникам, які використовують меліоровані землі. Держава компенсує 25% витрат тим агровиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах", – написав він.

Прем'єр розраховує на те, що "модернізація системи зрошення земель у південних регіонах України дасть змогу збільшити їхню врожайність щонайменше вдвічі".

"Уже цього року безповоротна дотація для аграріїв за відповідною програмою складе 50 млн грн", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, українська земля здорожчала вдвічі. Середня вартість гектара сільськогосподарської землі зросла до майже 44 тисяч гривень. В Мінагрополітики впевнені, що це результат 100 днів роботи відкритого ринку землі.

Найбільше розкуповують землю на Житомирщині, а найдорожча земля - на Київщині. Приміром, є угоди по 240 тисяч гривень за гектар. Проте, це лише початок й українські чорноземи дорожчатимуть і далі – запевняють прихильники земельної реформи.

Роман Лещенко розповів про ринок землі, ціни на продукти та компенсацію аграріям

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання