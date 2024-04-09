Шмигаль доручив внести "більш справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації

В уряді обіцяють створити "чіткі та зрозумілі критерії", щоб у суспільства не виникало питань, щодо справедливості бронювання від мобілізації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену і "більш справедливу" постанову про бронювання.

Про це прем'єр сказав за результатами засідання уряду сьогодні, 9 квітня.

Шмигаль запевнив, що обороноздатність України залишається пріоритетом номер один для уряду, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення для посилення держави.

"Маємо розуміння, що ефективна оборона – це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їхнього забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура", – сказав прем'єр-міністр.

Очільник уряду визнав, що "одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе та раціональне бронювання військовозобов'язаних – працівників підприємств тих, які дійсно критично важливі".

"Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій. Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену й більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів і підприємств критичної інфраструктури", – наголосив Шмигаль.

На його думку, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, аби ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими від мобілізації.

Раніше стало відомо, що Мінкульт відніс деякі цирки до критично важливих підприємств під час війни. Зокрема, Державне підприємство "Пересувний цирк України".

Своєю чергою у Мінкульті пояснили, що "дирекція пересувних циркових колективів України" - "не вуличне шапіто, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".

Раніше у Раді пояснили, чи можуть журналісти бути заброньовані від мобілізації.

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