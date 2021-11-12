Шмигаль і прем’єр-міністр Словаччини домовились про збільшення обсягів постачання газу до України

Шмигаль і прем’єр-міністр Словаччини домовились про збільшення обсягів постачання газу до України

Це може відбутися лише у відповідності до домовленостей операторів ГТС обох країн.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер обговорили збільшення поставок газу до України в рамках робочого візиту Хегера в Україну.

Про це йдеться у спільній заяві очільників урядів України та Словаччини.

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"Прем’єр-міністри обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словацької Республіки та взяли до уваги, що це може відбутися лише у відповідності до домовленостей операторів газотранспортних систем обох країн", — йдеться в заяві.

Крім того, очільники урядів обох держав наголосили на стратегічному характері двосторонньої співпраці у сфері енергетики та енергетичної безпеки. Згідно із зявою, обидві країни зацікавлені у подальшому поглибленні співпраці у сфері транспортування та транзиту нафти та природного газу

Нагадаємо, у жовтні порівняно із вереснем 2021 року імпорт газу в Україну зменшився на 77%. За даними ТОВ "Оператор ГТС України" , лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту склала майже 75%.

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