Програма "єВідновлення": Шмигаль наказав місцевій владі прискоритися з розглядом заявок

Понад 20 тисяч українців сьогодні подали заяву на "єВідновлення" житла. Наразі лише близько 150 з них було схвалено.

Місцевій владі треба прискорити розгляд заяв на "єВідновлення", щоб дати людям ресурси для ремонту житла.

Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Уряд спрямував 4,4 млрд грн на реалізацію програми. Українці подали вже понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Лідерами є Харківська, Київська та Миколаївська області.

Однак оброблення заявок місцевою владою відбувається повільно.

"Компенсація погоджена лише щодо півтори сотні осіб. Ще раз наголошую: слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, десятки тисяч українців вже подали заявки на відшкодування за державною програмою "єВідновлення". Вона дозволяє отримати до 200 тисяч грн на ремонт пошкоджених окупантами будинків чи квартир. Мова лише про ті оселі, які зазнали відносно невеликих пошкоджень. Щодо вщент зруйнованих помешкань держава готує інші програми, які запустить згодом.

Відновлення житла: як отримати виплати

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