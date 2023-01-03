Шмигаль назвав 10 пріоритетних напрямків Кабміну на 2023: "Цей рік має стати переможним"

Кабінет міністрів визначив 10 напрямків, над якими працюватиме впродовж 2023 року. Серед них - енергетичний фронт, інтеграція України в ЄС та НАТО, забезпечення армії та інше.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час першого у цьому році засіданні Кабміну.

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"2023 рік має стати роком перемоги України. Робимо для цього все можливе. Маємо 10 пріоритетних напрямків роботи на рік", - написав очільник уряду в телеграм-каналі.

Як повідомив Шмигаль, головними напрямками на цей рік будуть:

Забезпечення армії, оборона та безпека. Інтеграція України в ЄС та НАТО. Енергетичний фронт. Відновлення України. Макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу. Ветеранська політика. Освіта. Продовження реформи децентралізації. Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів. Реформа управління держвласністю та реформа державного управління.

Що буде із пенсіями та зарплатами для вчителів 2023 року

Кабмін ще 2019 року ухвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. Втім, щороку через відсутність коштів підвищення заробітних плат переносили. Так буде і цього року. Підвищення зарплат вчителям відбудеться не раніше ніж 2024-го.

У Міністерстві соціальної політики інформують, що пенсії в Україні перерахують у березні 2023 року. Розмір перерахунку залежатиме від відсотку інфляції, який стане відомим наприкінці січня 2023 року.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що 2023 року, попри війну, Кабмін проведе індексацію пенсій. За словами очільника уряду, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

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