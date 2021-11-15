Шмигаль назвав дві "червоні" області, які незабаром можуть перейти до "жовтої" зони карантину

Шмигаль назвав дві "червоні" області, які незабаром можуть перейти до "жовтої" зони карантину

Учасники наради також обговорили структуру програми підтримки бізнесу в умовах посилення карантинних заходів.

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19 та зниження основних негативних показників. А Луганська та Херсонська області можуть бути навіть переведені до "жовтої" зони карантину, якщо збережеться позитивна динаміка.

Про це 15 листопада на селекторній нараді, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, він наголосив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Очільник уряду також зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків, а тижнем раніше – 152 тис. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб порівняно з 34 тис. позаминулого тижня. За словами Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

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