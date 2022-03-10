Шмигаль назвав головні завдання уряду та звернувся до бізнесу

Прем’єр-міністр просить відновлювати виробництва там, де це можливо.

Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки.

Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги. Наразі одне з головних завдань уряду — це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій. Наш пріоритет — це продовольчі культури. Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій", - розповів він.

Шмигаль ще раз звернувся до бізнесу: "Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників".

За його словами, держава в свою чергу виконує свою роботу.

"Сьогодні уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони. Протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд грн. Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій", - додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що в Україні створять резерв продовольства.