Шмигаль назвав рік, коли Україна буде повністю готова до вступу до Євросоюзу

В межах плану відновлення України уряд також працює з міжнародними партнерами, щоб вони брали участь у відновленні та розвитку окремих регіонів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2024 року Україна планує повністю бути готовою до вступу до Європейського Союзу.

Про це він сказав 23 серпня під час засідання уряду.

"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство і вже виконали майже 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде впроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий. Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити до Європейського Союзу. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про витрати бюджету за пів року війни.

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