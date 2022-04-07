Шмигаль назвав втрати України в результаті вторгнення Росії

Загальна сума втрат від вторгнення Росії буде значно перевищувати 1 трильйон доларів.

Війна в Україні завдала значних втрат . Їхня сума значно перевищує 1 трильйон доларів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС News Україна.

За його словами, існують різні методології обрахунку.

"Є прямий обрахунок - це, скажімо, зруйнований конкретний міст. Рахуємо вартість його відновлення і складаємо в кошторис руйнування фізичної інфраструктури, фізичних будівель. Це одна цифра. Звичайно, є втрати бізнесу від припинення роботи. Є втрати бізнесу від руйнування логістичних ланцюгів. Наприклад, перекриті морські порти, зруйновані залізничні станції, зруйнована енергетична інфраструктура. Всі ці витрати складаються у величезні суми", - пояснив прем'єр.

Прем"єр-міністр зазначає, що загальна сума втрат від вторгнення Росії, враховуючи прямі та непрямі втрати, буде значно перевищувати 1 трильйон доларів.

Нагадаємо, що станом на 7 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,9 тисячі осіб.