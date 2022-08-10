Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шмигаль обговорив із прем'єром Норвегії забезпечення газом України

Дата публікації
Перегляди
83
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шмигаль обговорив із прем'єром Норвегії забезпечення газом України

Скриншот з відео

Прем'єр-міністр України також подякував колезі за всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стере співпрацю щодо забезпечення України газом.

Про це очільник українського уряду повідомив у Twitter.  

"Готуємось до опалювального сезону. Обговорив сьогодні з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере співпрацю у забезпеченні України газом. Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з агресором і готовність надати газову допомогу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Запорізькій області місцевих просять вже запасатися дровами: "Зима буде найскладнішою".

Читайте також:

В Україні зробили диво-пічку - і зігрітися, і їсти зварити, і воду підігріти

В Україні зробили диво-пічку - і зігрітися, і їсти зварити, і воду підігріти

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація