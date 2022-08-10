Шмигаль обговорив із прем'єром Норвегії забезпечення газом України

Прем'єр-міністр України також подякував колезі за всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стере співпрацю щодо забезпечення України газом.
Про це очільник українського уряду повідомив у Twitter.
"Готуємось до опалювального сезону. Обговорив сьогодні з Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере співпрацю у забезпеченні України газом. Подякував за всебічну підтримку в боротьбі з агресором і готовність надати газову допомогу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у Запорізькій області місцевих просять вже запасатися дровами: "Зима буде найскладнішою".
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