Шмигаль обіцяє ліквідувати заборгованість перед медиками: в уряді готують термінову постанову

Глава уряду доручив також розібратися із причинами виникнення боргів із виплати зарплати.

У вівторок, 15 червня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з керівниками МОЗ, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки та Національної служби здоров'я. Як зауважив глава уряду в своєму Telegram-каналі, на нараді йшлося про заборгованість щодо виплати заробітної плати медичним працівникам.

“Дав завдання МОЗ та НСЗУ терміново підготувати проєкт постанови для погашення заборгованості перед медичними працівниками”, - повідомив з цього приводу прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль дав доручення розібратися з причинами виникнення цієї заборгованості та вжити заходів, щоб така ситуація не повторювалась у майбутньому.

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Ще одним питанням, яке розглядалося на нараді, стало врегулювання ситуації з виплатою лікарняних. Мінсоцполітики та Мінфін отримали доручення опрацювати проєкт змін до державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні є вакансії в галузі охорони здоров’я, проте немає охочих працювати медиками. Причини очевидні: низька (порівняно з іншими галузями) заробітна плата медиків і високе професійне навантаження.

Тим часом у Польщі чекають на українських лікарів. Через пандемію наші сусіди готові приймати кваліфікованих фахівців з України, навіть не вимагаючи підтвердження дипломів.

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