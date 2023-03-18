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Шмигаль підтвердив звільнення Шкарлета та розповів про інші кадрові перестановки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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Шмигаль підтвердив звільнення Шкарлета та розповів про інші кадрові перестановки

Фото: УНІАН

Денис Шмигаль розповів про звільнення та призначення міністрів наступного тижня.

Наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок, зокрема – звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.   

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, сьогодні, 18 березня, питання кадрових перестановок обговорювалося на засіданні партії "Слуга народу".

Наступного тижня заплановано:

  • звільнення з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;
  • призначення міністром освіти та науки Оксена Лісового;
  • звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
  • призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Крім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада – віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше нардепка від "Голосу" Інна Совсун повідомила, що Сергій Шкарлет покине посаду міністра освіти та науки України, яку він обіймав від грудня 2020 року.

Оксен Лісовий – що відомо про майбутнього міністра освіти.

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Дата публікації
Перегляди
2317
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