Шмигаль підтвердив звільнення Шкарлета та розповів про інші кадрові перестановки

Денис Шмигаль розповів про звільнення та призначення міністрів наступного тижня.
Наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок, зокрема – звільнення міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
За його словами, сьогодні, 18 березня, питання кадрових перестановок обговорювалося на засіданні партії "Слуга народу".
Наступного тижня заплановано:
- звільнення з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета;
- призначення міністром освіти та науки Оксена Лісового;
- звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
- призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
"Крім того, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Його майбутня посада – віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше нардепка від "Голосу" Інна Совсун повідомила, що Сергій Шкарлет покине посаду міністра освіти та науки України, яку він обіймав від грудня 2020 року.
Оксен Лісовий – що відомо про майбутнього міністра освіти.
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