Шмигаль показав перші танки Leopard 2, які приїхали до України з Польщі (фото)

Прем'єр України Денис Шмигаль показав перші чотири танки, які 24 лютого прибули до України від Польщі.

Під час візиту прем'єра Польщі Матеуша Моравецького до Києва, Україна отримала перші танки Leopard 2, покликані захистити свободу українців.

Про це повідомив очільник українського уряду Денис Шмигаль.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші 4 танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом із Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким", - зазначив він.

Денис Шмигаль спільно з міністром оборони України Олексієм Резніковим привітали екіпажі українських танкістів, що вже мають успішний бойовий досвід і приїхали захищати Україну.

"Дякуємо нашим військовим за надійний захист. Вдячні Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, що наближають перемогу України. За лідерства Президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, аби повернути свободу на всі українські території", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен казала, що у квітні Україна отримає серйозну кількість танків.

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