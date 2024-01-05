Шмигаль пообіцяв значне підвищення зарплат вчителям та інші зміни в освітній системі: подробиці

Прем'єр Шмигаль оголосив про рекордне фінансування освіти 2024 року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про суттєве збільшення витрат на галузь освіти у держбюджеті 2023 року. Загальна сума складе понад 170 мільярдів гривень.

Про це він написав у телеграмі.

"Це зростання на понад 20 мільярдів порівняно з минулим роком", - наголосив очільник уряду.

Зокрема, на 21% буде підвищено зарплати українських педагогів. Також 2,5 мільярда гривень виділено на облаштування укриттів у навчальних закладах.

Додатково 1,5 мільярди гривень отримає реформа "Нова українська школа". Стільки ж - на модернізацію їдалень у школах. А ще 1 мільярд гривень піде на закупівлю нових шкільних автобусів.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року було оприлюднено результати міжнародного дослідження якості освіти — PISA-2022. Воно відбувається раз на три роки й охоплює понад 80 країн світу. Україна взяла участь у дослідженні вдруге. Попри труднощі, спричинені війною, його вдалося організувати у 18 з 27 регіонів нашої країни. Результати виявилися очікувано нижчими за результати минулого циклу.

Засновник міжнародного оцінювання школярів PISA Андреас Шляйхер в інтерв’ю ТСН розповів, що найважче дається українським учням, а чим вони здивували, як треба змінювати освітнє середовище та чому утворилася прірва між дітьми, які навчаються у великих містах і в маленьких селах.

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