Шмигаль попередив, що відключення світла можуть почастішати і стати тривалішими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попереджає, що через російські обстріли ситуація зі світлом та теплом в оселях українців може ускладнитися.

Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру України, відключення світла почнуть відбуватися частіше і на довший період.

Такий розвиток подій припустив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

За його словами, від початку повномасштабної війни в українські підстанції влучили вже понад тисячу російських ракет та безпілотників. Такі удари на порозі зими ставлять під загрозу не лише електропостачання, а й тепло, водопостачання, зв’язок і транспорт.

Як наслідок — від атак росіян вже постраждали всі теплові, гідроелектростанції та ключові підстанції, що передають енергію від генерації до споживачів. За словами Шмигаля, деякі підстанції окупанти обстрілювали до 8 разів.

"Якщо обстріли триватимуть, кількість і тривалість відключень може збільшитися. Ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла — і планові, і аварійні — можуть стати частішими та довшими", — припустив Шмигаль.

Нагадаємо, у ДТЕК готуються, що в деяких регіонах світла не буде по кілька днів. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, світло може зникати на кілька днів, а подекуди взагалі з’являтися лише на кілька годин.

Читайте також: