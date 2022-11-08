Шмигаль потішив новинами про опалення: підключені 60% об’єктів, ресурсів достатньо

Зима буде складною, але Україна готується до будь-яких сценаріїв.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що станом на 8 листопада до тепла підключені майже 60% усіх об’єктів по Україні.

Про це він сказав на засіданні уряду та написав у Мережі.

Шмигаль також поінформував, що південні регіони України підключають до опалення повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить понад 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%.

"Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", – розповів очільник уряду.

Він також запевнив, що Україна має достатньо накопичених ресурсів для проходження опалювального сезону.Так, у газосховищах є 14,6 млрд куб. м газу. Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів дозволяє закачувати газу більше, ніж Україна його відбирає.

За даними Шмигаля, на складах ТЕС і ТЕЦ – 1,5 млн т вугілля, що майже вдвічі більше за необхідні гарантовані запаси.

"Зима буде складною, але ми готуємося до будь-яких сценаріїв", – наголосив прем’єр.

Нагадаємо, на початку листопада Шмигаль закликав українців негайно готуватися до найскладнішої зими та запастися необхідними речами.

Зауважимо, ексміністр енергетики Іван Плачков закликав українців готуватися до перебоїв із тепло- та водопостачанням взимку. Він порадив, щоб у кожному приміщенні була відповідальна людина, яка знає схему внутрішньобудинкових мереж на екстрені ситуації.

Відключення світла, компенсація за генератори та опалення у Львові - Андрій Садовий

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