Шмигаль повідомив, чи відключатимуть взимку газ та електроенергію

За словами очільника уряду, 99% теплогенеруючих підприємств готові до зими.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом опалювального сезону в Україні не передбачається відключень газу та електроенергії.

Про це він заявив під час брифінгу за результатами робочої поїздки у Запорізьку область, повідомляє "УНІАН".

"Стосовно опалювального сезону хочу сказати наступне. Ніяких відключень газу, електроенергії у нас не передбачається", - сказав очільник Кабміну.

Шмигаль додав, що 99% теплогенеруючих підприємств готові до зими, а близько 80% міст вже розпочали опалювальний сезон. За його словами, уряд очікує, що протягом осінньо-зимового періоду будуть працювати 14 із 15 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій. Вони будуть працювати по схемі "13+1", тобто 13 блоків несуть основне навантаження, а один – резервний, який перекриває ризики якихось ремонтів, щоб ми мали резервну енергетичну потужність, пояснив прем'єр.

Нагадаємо, Шмигаль раніше заявив, що ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону залишаться незмінними. 25 жовтня Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника "останньої надії" "Нафтогаз України" у жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни і постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за куб. м. Таким чином, від 1 жовтня до 30 листопада для населення буде встановлено тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетних установ – до 16,8 грн/куб. м (з ПДВ і без доставки).

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