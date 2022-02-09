Шмигаль повідомив дату, коли українцям почнуть виплачувати гроші за "бустер"

Уряд ухвалив відповідні зміни до програми "єПідтримка".

Українці, які зроблять щеплення проти коронавірусу бустерною дозою, отримають додатково ще по 500 грн. Виплата грошей стартує від 14 березня.

Про це голова уряду Денис Шмигаль повідомив 9 лютого під час засідання Кабміну.

"Українці, які щепляться бустерною дозою, отримають додатково 500 грн у межах президентської ініціативи "єПідтримка". Уряд сьогодні ухвалив зміни до програми. Вони запрацюють від 14 березня", - заявив він.

Крім того, люди віком від 60 років та особи з інвалідністю І та ІІ групи вже у лютому зможуть використовувати "ковідну тисячу" на придбання ліків та оплату житлово-комунальних послуг.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, одну тисячу гривень можуть отримати українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу. Нещодавно президент Володимир Зеленський обіцяв, що у межах програми "єПідтримка" буде додано плюс ще 500 гривень для тих громадян України, які отримають третю бустерну дозу щеплення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.