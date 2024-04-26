Шмигаль повідомив, на який період затверджено пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води

Також "Нафтогаз" подовжив дію пільгової ціни на газ для населення.

Голова уряду України Денис Шмигаль повідомив про затвердження постанови, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Про це йшлося у заяві Дениса Шмигаля 26 квітня.

Також цього тижня державний "Нафтогаз" подовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 9 квітня, на засіданні уряду обговорювали енергетичну безпеку. Відомо, що до наступної зими планується мінімізувати ризики для енергосектору.

Читайте також: