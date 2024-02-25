Шмигаль повідомив, на яку фінансову допомогу від США Україна розраховує цього року

Цього року Україна відчуватиме дефіцит бюджету в розмірі 37 мільярдів доларів, покладаючись на допомогу західних партнерів.

Україна розраховує отримати $11,8 млрд економічної підтримки цього року від Сполучених Штатів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у неділю, 25 лютого, передає Reuters.

Цього року Україна відчуватиме дефіцит бюджету в розмірі 37 мільярдів доларів, покладаючись на допомогу західних партнерів під час захисту від російського вторгнення.

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Денис Шмигаль під час конференції в Києві висловив сподівання, що законодавці США ухвалять довгоочікувану економічну та військову допомогу.

Україна також розраховує отримати 18 мільярдів євро від програми ЄС для України, затвердженої на початку цього року.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів України, українські громадяни поки що не відчувають проблем через недостатню фінансову підтримку України західними партнерами, але ситуація може змінитися у другому півріччі.

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