Шмигаль повідомив про конфіскацію російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого

Шмигаль повідомив про конфіскацію російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого

Ще один крок у напрямку покарання агресора.

Важливим кроком у напрямку покарання загарбників стане конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться про сотні мільярдів доларів.

"Будемо робити все можливе, аби ці заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на допомогу українцям та відбудову нашої держави після війни", - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що у Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України.

"Два місяці тому ми про це говорили у Вашингтоні із Віцепрем’єр-міністеркою Христею Фріланд, і зараз ми вдячні канадському уряду за цей важливий жест допомоги Україні", - додав він.

За його словами, уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів.

"Сьогодні внесемо зміни до документу, що визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах. Чітко визначимо повноваження Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ", - зазначив Шмигаль.

Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення.

"Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів. Ми також пропонуємо створити Фонд, куди підуть близько 300 млрд доларів російських коштів. З цього Фонду виплачуватимуться компенсації та буде відбудовуватися наша держава після перемоги.

Ми залишимо Росії можливість самим сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів та майна. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів в Україні. Все буде зроблено процедурно правильно, аби потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі", - сказав Шмигаль під час засідання уряду.

Нагадаємо, що Зеленський оголосив про підготовку до майбутнього членства України в ЄС.

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