Шмигаль повідомив, скільки шкіл в Україні наразі забезпечені укриттями

Це питання сьогодні перебуває під особливим контролем.

Наразі укриттями забезпечені 88% шкіл та 93% учнів і вчителів. Головна мета - довести цей показник практично до 100%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Які дії передбачені

Шмигаль наголосив, що йдеться також про модернізацію сховищ, які потребують оновлення. У держбюджеті для цього закладено 2,5 млрд грн.

"Будемо контролювати їх ефективне використання місцевою владою", – наголосив він.

Крім того, у школах мають намір сформувати "Службу освітньої безпеки". За словами прем'єр-міністра, присутність навчених офіцерів поліції захистить дітей від різноманітних загроз. Наразі триває відбір 500 працівників, які вже весною заступлять на службу.

"Це один з елементів комплексної Концепції безпеки закладів освіти. Серед іншого вона передбачає організацію безпечного підвезення учнів, пожежну та техногенну безпеку, систему раннього попередження та евакуації, чіткий алгоритм дій у разі виникнення небезпечних ситуацій", – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, щоб оперативно приймати інформацію про укриття, які зачинені під час повітряної тривоги, в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України запустили спеціальний бот у Telegram.

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