Шмигаль пояснив, чому Україна не зупиняє транзит російської нафти

Зупинка транзиту буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС.

Призупинення транзиту російської нафти через Україну може мати серйозні фінансові наслідки для держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Транзит нафти через Україну здійснюється згідно з умовами договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС, які гарантують свободу транзиту, а також відповідає вимогам шостого пакета санкцій ЄС, що встановлюють виключення для Угорщини та Словаччини. Зокрема, ці країни отримали дозвіл на закупівлю нафти російського походження та її постачання до нафтопереробних заводів через трубопроводи.

"Відповідно, зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде прямим порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС... При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використане як достатнє підґрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти, зокрема з боку Угорщини, Словаччини та Чехії, й імовірним виставленням відповідних фінансових вимог", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що в такій ситуації можливий міжнародний арбітраж, а також запровадження санкцій проти України. Водночас Шмигаль підкреслив, що уряд робить все можливе, аби припинити торгівлю корисними копалинами з Росією.

"Особисто моя позиція — припинити торгівлю будь-якою російською молекулою. Крапка. І вона неодноразово була фіксована. Це політична позиція президента і уряду нашої держави", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували припинення газового транзиту через Україну.

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