Шмигаль представив систему, яка прийде на заміну МСЕК: основні зміни

Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Нова система буде орієнтована на цифровізацію та результати, зокрема на максимальну реабілітацію людини, її повернення до активного життя та адаптацію робочих місць до індивідуальних потреб.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Доступними будуть опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. У багатопрофільних лікарнях лікарі-практики як частина експертних команд об’єктивно визначатимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя", – наголосив Шмигаль.

Статус інвалідності залишиться незмінним, гарантуючи право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Це не просто зміни в системі, але створення нової філософії соціальної підтримки, яка орієнтується на три ключові цілі:

відновлення здоров’я;

забезпечення можливостей для роботи та самодостатності;

надання необхідної соціальної підтримки.

Нагадаємо, які саме діагнози забезпечують звільнення від мобілізації в Україні. Раніше було надано повний перелік.

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